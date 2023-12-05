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Сегодня, 16:43

Лещенко — о Тюкавине: «Хотел бы, чтобы он поиграл в Европе»

Лев Лещенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Константина Тюкавина в премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку (до 21 года) в РПЛ по итогам календарного года.

«Тюкавин набрал хорошую форму. Сейчас у него чувствуется мотивация, потому что без мотивации играть в футбол невозможно. Он отрабатывает, вкалывает на поле. Это заметно. Он на таком кураже находится, это здорово. Слава Богу, что он подписал новый контракт. И для «Динамо», и для него это хорошо. Вчера на матче очень неплохо выглядело «Динамо». В конце создали очень много моментов, можно было забить еще 3-4 гола. У «Динамо» не только Тюкавин здорово играет. Молодцы динамовцы. Я думаю, что у них есть шансы занять третье место по итогам сезона, а может даже и повыше.

Я бы хотел, чтобы Тюкавин поиграл в Европе, но он же подписал новый контракт до 2028 года. Я думаю, «Динамо» не будет его продавать сразу. Может быть, договорятся с какой-то классной командой. Приятно, когда ребята уезжают в Европу, но надо, чтобы они играли у нас», — сказал Лещенко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

1 декабря бело-голубые объявили о продлении контракта с 21-летним россиянином до конца июня 2028 года.

ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Лев Лещенко
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