Личка прокомментировал приглашение брата в тренерский штаб «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о приглашении его брата, Марио Лички в тренерский штаб команды.

«У нас разница четыре года, поэтому никогда [не играли вместе]. Два раза играли друг против друга в Чехии. Я выступал за «Баник», потом уехал в «Славию», дальше у меня были Польша и Испания, а Марио быстро уехал в «Ливорно», поиграл в Англии и Франции. Так что мы никогда не играли вместе. Впервые вместе начали работать здесь уже как тренеры.

В 34-35 лет Марио завершил профессиональную карьеру, но продолжал играть на любительском уровне, как в вашей ФНЛ-2. Сначала он думал отдохнуть от футбола, но быстро захотел вернуться. Оставался в команде вторым тренером. У него уже была лицензия А-УЕФА. В конце года я сказал Диме и Василию Петровичу, что хотел бы забрать Марио. Договорились за три минуты», – приводит слова Лички «Спорт день За Днем».

Младший брат главного тренера «Оренбурга» вошел в тренерский штаб команды в январе. В текущем сезоне «Оренбург» с 43 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице за тур до окончания РПЛ.