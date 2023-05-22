«Лилль» может летом подписать Максимилиано Кофрие

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие, выступающий на правах аренды за «Клермон», попал в сферу интересов «Лилля», сообщает La Voix des Sports.

«Лилль» уже обсудил возможный летний переход с бельгийцем. По информации французских СМИ, клуб рассматривает Кофрие в качестве замены для Жозе Фонте, который покинет команду в конце сезона.

Кофрие перешел в «Спартак» в 2021 году. Прошлым летом он ушел в аренду в «Клермон». В текущем сезоне 26-летний защитник сыграл в 24 матчах чемпионата Франции, не отметившись результативными действиями.