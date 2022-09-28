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28 сентября, 13:56

Литвинов — о «Спартаке»: «Сейчас мы одна семья»

Руслан Литвинов.
Фото ФК «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о том, как на нем отразился переход в первую команду московского клуба.

«Повзрослел в первую очередь. Многое поменялось в жизни. Я заиграл на высоком профессиональном уровне, и это то, к чему я стремился всю свою карьеру — в Академии, молодежке, «Спартаке-2».

За этот год я принял участие во многих важных матчах, в том числе в Лиге Европы, а победный финал Кубка России с «Динамо» стал главной игрой в жизни. Думаю, могу занести это время себе в актив.

Если говорить о футболе, то просто стал опытнее и увереннее в себе. Понимаю, что теперь я полноценная боевая единица и должен постоянно этому статусу соответствовать, отвечать за ошибки", — приводит слова 21-летнего спортсмена официальный сайт клуба.

Также Литвинов поделился впечатлениями от работы с тренерским штабом Гильермо Абаскаля.

«Эмоции только положительные. Главный тренер нашел подход к каждому игроку в команде, а ведь все абсолютно разные. Для меня чрезвычайно важно, чтобы в коллективе была приятная атмосфера, где все друг за друга. Гильермо смог этого добиться: сейчас мы одна семья. Тренер не выделяет кого-то из команды, а уделяет время каждому», — добавил он.

Литвинов — воспитанник спартаковской Академии. В 2018 году он стал привлекаться к матчам «Спартака-2». В ноябре 2020 года полузащитник дебютировал за основную команду в матче Кубка России против «Енисея» (0:1).

Литвинов примет участие в матче Кубка России «Спартак» — «Зенит», который пройдет 29 сентября и начнется в 20:30 по московскому времени.

Источник: https://spartak.com/news/2022-09-28-ruslan_litvinov_glavnyy_trener_nashel_podkhod_k_kazhdomu_igroku_v_komande/
Руслан Литвинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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