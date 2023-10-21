Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:30

«Локомотив» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ

«Локомотив» сыграет с «Динамо» в чемпионате России 21 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Баринов, игрок ФК «Локомотив».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Локомотив» сыграет с «Динамо» в столичном дерби чемпионата России 21 октября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Локомотив» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — в 16.00 мск. Также матчи РПЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко Спорт» (необходимо подключить платную подписку).

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
21 окт, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо

По итогам 11-ти туров премьер-лиги железнодорожники занимают четвертое место, в их активе — 19 очков. Бело-голубые располагаются на восьмой строчке с 17 баллами.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни
Индейцы требуют себе отдельную сборную на Олимпиаде. Бунт родоначальников лакросса
В СФ напомнили о возможностях ВМС Латвии в ответ на идею перекрыть Балтику
Разведчики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили пункт ВСУ
Стала известна дата похорон олимпийской чемпионки Резцовой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
Нули «Рубина» и ЦСКА: выставка упущенных моментов и отмененных голов
«Зенит» — «Крылья Советов»: время начала и трансляция матча РПЛ
Морозов считает, что «Локомотив» может побороться за золотую медаль РПЛ
«Рубин» — ЦСКА: Даку попытался обмануть судью, но избежал предупреждения и дисквалификации
Спортивный директор «Факела» о поведении Калинина: «В раздевалке он не извинился перед командой»
ЦСКА и «Рубин» не забили голов в Казани
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сычев рассказал, что стало самым сложным для него при обучении на футбольного тренера

В КДК РФС ответили на вопрос о возможном рассмотрении эпизода с нападающим «Факела» Марковым