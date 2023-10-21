Сычев рассказал, что стало самым сложным для него при обучении на футбольного тренера

Работа с компьютером стала для бывшего футболиста московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Сычева главной проблемой при обучении на тренера.

«У нас идеальная команда обучения, все проходит в доброжелательной атмосфере, с шутками и иронией, но вместе с тем идет постоянный диалог насчет футбола. Потому что много практического опыта, постоянно разбираем какие-то моменты, спорим друг с другом, то есть очень живо и интересно, а самое главное — позитивно. Нет такой рутины, когда у тебя моральная усталость от информации, хотя ее очень много. С компьютером — да, на начальном этапе очень сложно было, потому что работать на практике намного привычнее. А здесь нужно сделать все в формате презентации. Если бы мы были из другого поколения, то легче было бы, а так осваиваем, ничего сложного нет, главное — время. Но компьютеры — главная сложность для нас», — приводит слова Сычева ТАСС.

За свою карьеру Сычев выступал за тамбовский «Спартак», московский «Спартак», французский «Олимпик», «Локомотив», минское «Динамо», «Локомотив-Казанка» и армянский «Пюник».