В КДК РФС ответили на вопрос о возможном рассмотрении эпизода с нападающим «Факела» Марковым

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос «СЭ», будет ли комитет рассматривать эпизод с нападающим «Факела» Евгением Марковым по итогам матча 12-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1).

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб обратится в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть фол Маркова на Флорентине на 45+3-й минуте.

«Если «Оренбург» обратится в ЭСК РФС по эпизоду с Марковым, и в комитете признают ошибочным решение не показать красную карточку нападающему, то это не будет касаться КДК РФС. Мы рассматриваем только те красные карточки, которые судья показал во время матча или после его окончания», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Факел» с 12 очками вышел на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» — 11 очков и 13-е место.

«Оренбург» 28 октября сыграет на выезде с «Крыльями Советов». «Факел» в этот же день примет «Спартак».