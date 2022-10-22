«Локомотив» — «Динамо»: второй гол гостей отменили после подсказки ВАР

«Локомотив» принимает «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России.

Полузащитник бело-голубых Арсен Захарян забил гол на 38-й минуте. Однако после подсказки ВАР и просмотра видео арбитр Павел Кукуян отменил взятие ворот из-за офсайда Смолова.

Счет в матче — 1:1.