«Локомотив» сыграет с «Пари Нижний Новгород» в чемпионате России 30 сентября

«Локомотив» дома примет «Пари НН» в рамках 10-го тура чемпионата России по футболу сезона 2023 / 2024 в субботу, 30 сентября. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14.45 по московскому времени.

Трансляцию матча «Локомотив» — «Пари НН» покажут на телеканале «Матч Премьер». Начало телеэфира — 14.40 мск. Также следить за матчами РПЛ сезона 2023 / 2024 можно на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Ключевые события противостояния «Локомотив» — «Пари НН» будут доступны на сайте «СЭ». Текстовая онлайн-трансляция всех матчей дня РПЛ — в одной перекичке.

По итогам 9-и туров команда Михаила Галактионова занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 15 очками. Нижегородцы находятся на 7-й строчке, в их активе — 14 баллов.

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