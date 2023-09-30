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Сегодня, 13:00

«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»: прямая трансляция матча РПЛ

«Локомотив» сыграет с «Пари Нижний Новгород» в чемпионате России 30 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Миранчук (ФК «Локомотив»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Локомотив» дома примет «Пари НН» в рамках 10-го тура чемпионата России по футболу сезона 2023 / 2024 в субботу, 30 сентября. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14.45 по московскому времени.

Трансляцию матча «Локомотив» — «Пари НН» покажут на телеканале «Матч Премьер». Начало телеэфира — 14.40 мск. Также следить за матчами РПЛ сезона 2023 / 2024 можно на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Ключевые события противостояния «Локомотив» — «Пари НН» будут доступны на сайте «СЭ». Текстовая онлайн-трансляция всех матчей дня РПЛ — в одной перекичке.

По итогам 9-и туров команда Михаила Галактионова занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 15 очками. Нижегородцы находятся на 7-й строчке, в их активе — 14 баллов.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 14:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Пари НН

РПЛ: турнирная таблица в актуальном виде, календарь, статистика, новости и статьи

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
0
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