«Матч Премьер» покажет в прямом эфире игру «Локомотив» — «Урал» 8 декабря в 18.55 мск

8 декабря «Локомотив» в Москве на своем поле стадиона «РЖД Арена» сыграет против «Урала» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Канал «Матч Премьер» покажет видеотрансляцию противостояния «Локомотив» — «Урал». Прямой эфир игры РПЛ начнется в 18.55 мск.

«СЭ» проведет на своем сайте в матч-центре онлайн-трансляцию самых интересных событий матча «Локомотив» — «Урал».

«Локомотив» Михаила Галактионова занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками. «Урал» тренера Виктора Гончаренко располагается на 12-й строчке с 19 баллами.

Чемпионат России по футболу: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».