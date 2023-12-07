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Сегодня, 19:00

«Локомотив» — «Урал»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Матч Премьер» покажет в прямом эфире игру «Локомотив» — «Урал» 8 декабря в 18.55 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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8 декабря «Локомотив» в Москве на своем поле стадиона «РЖД Арена» сыграет против «Урала» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Канал «Матч Премьер» покажет видеотрансляцию противостояния «Локомотив» — «Урал». Прямой эфир игры РПЛ начнется в 18.55 мск.

«СЭ» проведет на своем сайте в матч-центре онлайн-трансляцию самых интересных событий матча «Локомотив» — «Урал».

«Локомотив» Михаила Галактионова занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками. «Урал» тренера Виктора Гончаренко располагается на 12-й строчке с 19 баллами.

Чемпионат России по футболу: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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