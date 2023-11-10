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Сегодня, 09:15

Луческу назвал секрет успеха Жиркова в футболе: «Перенес навыки из хоккея!»

Микеле Антонов
Корреспондент
Юрий Жирков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «СЭ» отреагировал на завершение карьеры экс-футболистом сборной России Юрием Жирковым.

— Что с Жирковым, Анюковым?

— Жирков тоже закончил, равно как и Анюков. Юрий Валентинович, кстати, сейчас играет в хоккей с другими бывшими футболистами.

— Ха-ха, серьезно? Не удивлен! Он был очень техничным и мастеровитым футболистом: его дриблинг был очень хорош! Так понимаю, он перенес навыки из хоккея!

В феврале этого года Жирков объявил о завершении карьеры. Последним клубом 40-летнего игрока стали «Химки». Кроме того, он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит».

Мирча Луческу
Юрий Жирков
Футбол
ФК Зенит
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