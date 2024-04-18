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Сегодня, 14:10

Мацуев: «Никто не говорит, что Абаскаль — бездарный испанец. Мы с ним играли. Но доигрались»

Виктория Кравченко
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Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в комментарии для «СЭ» оценил перспективы красно-белых после отставки Гильермо Абаскаля.

«Спартаку» нужно вернуть игру, которая была. Никто не говорит, что Абаскаль — бездарный испанец, который пришел и на протяжении двух лет мы плевались. Нет, мы играли с ним. Но тем не менее, доигрались. В этом году, видимо, и без медалей уже. «Спартак» должен быться за чемпионство. Мы никогда не будем говорить, что надо биться за бронзу. Мы должны навязывать борьбу «Зениту». Уверен, что и им самим слабый «Спартак» не выгоден. Потому что сильные соперники всегда любят, когда есть дыхание в спину и конкуренция. Когда есть настоящие бои», — сказал Мацуев «СЭ».

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба стал Владимир Слишкович.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Денис Мацуев
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