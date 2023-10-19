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Сегодня, 11:34

Махно раскритиковал Соболева за конфликт с Абаскалем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец MMA Алексей Махно раскритиковал нападающего московского «Спартака» Александра Соболева за конфликт с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Я считаю Соболева олицетворением «Спартака». У него есть спартаковский дух, характер, он действительно бьется, рубится. Он эмоциональный и злой. Но если лидеры не дают результат, пусть тренер душит их. Луи ван Гал в свое время мог себе позволить в «Баварии» дать палкой по спине Рибери. Не думаю, что игроки пушистые. В конфликте есть две стороны, у каждого своя правда. Я не на стороне ни одних, ни других. Меня волнует и заботит «Спартак». «Спартак» не дает результат. «Спартак» не показывает игру, выступает дерьмово. Джикия для «Спартака» на сегодняшний будет день значит больше Соболева. И Джикия не истерит. Не знаю, ходит ли он на завтраки, игнорирует ли командные мероприятия, но думаю, что вряд ли. Вся команда приходит на завтрак, а Соболев нет, потому что обижен на тренера. Ты что, девочка, чтобы обижаться? Или ты считаешь, что ты особенный и твое говно вкуснее пахнет? Нет, дружок! Соболев — не «Спартак». Абаскаль — не «Спартак». «Спартак» выше, важнее, больше всего этого. Свое самолюбие и эго засунь в очко и давай результат. Тебе за это бабки платят, болельщики тебя поддерживают, любят. Так что будь добр давать отдачу», — приводит слова Махно Legalbet.

18 октября Metaratings.ru сообщил, что между Абаскалем и Соболевым возник скрытый конфликт. По информации «СЭ», Соболев начнет тренироваться в общей группе красно-белых с 19 октября.

Ранее журналист Иван Карпов отмечал, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

Источник: https://legalbet.ru/news/boetc-mma-mahno-obratilsya-k-sobolevu-svoyo-samolyubie/
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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