Макарчук рассказал, что Гаранин уехал получать лицензию

Сегодня, 09:35
Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук прокомментировал для «СЭ» ситуацию, связанную с отсутствием старшего тренера команды Вадима Гаранина на мачте 16-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).
— Как на этой неделе проходил тренировочный процесс? Кто тренировал?
— Точилин, все проходило спокойной. Гаранин? Это спрашивайте к руководства.
— Общался ли он с игроками? Что произошло?
— Как я слышал, он уехал на учебу — получать лицензию. От кого это слышал? Просто в команде услышал.
— То есть он остается в клубе?
— Это я не знаю, спрашивайте у руководства.
— Атмосфера в команде нормальная, в связи с этим событием?
— Атмосфера топовая! Конфликтов нет.
В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку, однако позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг эти данные.
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 16 матчах.
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