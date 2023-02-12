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Сегодня, 17:20

Малуда назвал Жиркова легендой российского футбола

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Юрий Жирков и Флоран Малуда празднуют гол в ворота &amp;quot;Спартака&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший нападающий «Челси» Флоран Малуда в интервью «СЭ» высказался о своем бывшем одноклубнике, защитнике Юрии Жиркове.

«Юрий очень скромный. Приятно снова встретить старого друга. Помню, когда мы играли вместе в «Челси». Я следил за ним и позднее. Жирков — легенда российского футбола. Немного непривычно встречаться на такого рода турнирах. Поэтому всегда приятно приезжать сюда. Я несколько раз приезжал в Москву. Мне нравится, как они сохраняют дружеские взаимоотношения, играют вместе. Это классно», — сказал Малуда «СЭ».

В составе «Челси» Жирков стал чемпионом Англии, победителем Кубка и Суперкубка страны.

Роман Абрамович. «Абрамович сделал «Челси» сексуальным. Было тяжело наблюдать за его уходом из клуба». Откровенный Малуда

Флоран Малуда
Юрий Жирков
ФК Челси
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