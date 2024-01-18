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Сегодня, 11:28

Малышев заявил, что решение об увольнении Абаскаля не должно приниматься на эмоциях

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном увольнении главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

«С одной стороны, никакие решения по смене тренера на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь все может пойти неожиданно не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому повороту событий. Поэтому я считаю правильным иметь план Б», — приводит слова Малышева «РБК Спорт».

Он также отметил, что в клубе не смотрят на национальность наставников команды. По его словам, тренер команды должен обладать профессиональными и личностными качествами, а также вписываться в философию московской команды.

34-летний Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые провели 67 матчей, выиграли 34 матча, потерпели поражение в 20 играх и 13 раз сыграли вничью.

Источник: https://www.rbc.ru/interview/sport/18/01/2024/658d583a9a7947af2247af80?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Олег Малышев
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