Малышев заявил, что решение об увольнении Абаскаля не должно приниматься на эмоциях

Сегодня, 11:28
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном увольнении главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.
«С одной стороны, никакие решения по смене тренера на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь все может пойти неожиданно не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому повороту событий. Поэтому я считаю правильным иметь план Б», — приводит слова Малышева «РБК Спорт».
Он также отметил, что в клубе не смотрят на национальность наставников команды. По его словам, тренер команды должен обладать профессиональными и личностными качествами, а также вписываться в философию московской команды.
34-летний Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые провели 67 матчей, выиграли 34 матча, потерпели поражение в 20 играх и 13 раз сыграли вничью.