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Сегодня, 13:38

Мамин заявил, что Бикфалви хорош во многих аспектах и выполняет всю работу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Урала» Артем Мамин ответил на вопрос о румынском форварде Эрике Бикфалви.

«Чем крут Эрик Бикфалви? У него особенный стиль. Он хорош во многих аспектах и выполняет всю работу. Никому ни в чем не уступает. У Эрика есть рвение и желание на тренировках доказывать. Он работает усердно, до конца. Видно, что он очень опытный игрок. Знает, что делать в той или иной ситуации. Когда играешь с легионерами, уровень футбола становится лучше? Это тренер решает. Их приглашают в команду. Мы просто хотим, чтобы они помогали и делали нас сильнее», — приводит слова Мамина «РБ Спорт».

35-летний румын выступает за «Урал» с января 2017 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 37 матчей, забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/arte-mamin-bikfalvi-horosh-vo-mnogih-aspektah-i-vy-polnyaet-vsyu-rabotu/
Артем Мамин
Эрик Бикфалви
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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