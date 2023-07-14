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Сегодня, 13:30

Адвокат Добровинский — о Марио Фернандесе: «Возмущения фанатов беспочвенны и очень смешны»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболист Марио Фернандес.
Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал корреспонденту «СЭ» возможный переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит». Бразилец выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

«ЦСКА не захотел брать Фернандеса за ту сумму, которую он просил, — сказал «СЭ» Добровинский. — Это воля ЦСКА. Наверное, посчитали, что дорого. Фернандесу осталось играть несколько лет, поскольку профессия футболиста достаточно скоротечна, и он это прекрасно понимает. И если его не берет ЦСКА, он хочет продолжить карьеру, зарабатывать деньги. Его берет другой клуб, не должен ведь Марио сказать: «Пусть они меня бесплатно возьмут и вообще не платят». Это же невозможно. При этом «Зенит», предложивший больше денег, совершенно нормально считает, что Фернандес может играть у них. И Фернандес на это согласен. Неважно, какие цвета он защищал до этого, это его жизнь, так бы поступил любой другой футболист. И возмущения людей, фанатов, которые не встают на сторону футболиста, беспочвенны и очень смешны, ведь если бы ЦСКА хотел, он бы его взял».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что в среду, 12 июля, 32-летний Фернандес должен пройти медосмотр для завершения перехода в клуб.

11 июля «СЭ» сообщал, что Фернандес в ближайшие дни должен пройти медосмотр, после чего он подпишет контракт с «Зенитом».

По информации «СЭ», 32-летний футболист заключит соглашение по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».

Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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