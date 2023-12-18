Марадишвили, Куликов и Рыбчинский не поедут на первый зимний сбор «Локомотива»

Полузащитники «Локомотива» Константин Марадишвили, Дмитрий Рыбчинский и Даниил Куликов не поедут с командой на первый зимний сбор, утверждает Metaratings.

Ранее появилась информация о возможном переходе Марадишвили в «Пари НН» этой зимой.

В сезоне-2023/24 Марадишвили провел 14 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу. У Рыбчинского 1 голевой пас в 13 играх, Куликов принял участие в 7 встречах и не отличился результативными действиями.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком в 18 матчах.