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РПЛ

Сегодня, 16:26

Марадишвили, Куликов и Рыбчинский не поедут на первый зимний сбор «Локомотива»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитники «Локомотива» Константин Марадишвили, Дмитрий Рыбчинский и Даниил Куликов не поедут с командой на первый зимний сбор, утверждает Metaratings.

Ранее появилась информация о возможном переходе Марадишвили в «Пари НН» этой зимой.

В сезоне-2023/24 Марадишвили провел 14 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу. У Рыбчинского 1 голевой пас в 13 играх, Куликов принял участие в 7 встречах и не отличился результативными действиями.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком в 18 матчах.

Источник: Metaratings
Даниил Куликов
Дмитрий Рыбчинский
ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
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