В «Сочи» рассказали, что в тренерском штабе Морено должны появиться иностранцы

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал «СЭ», каким будет штаб испанского тренера клуба Роберта Морено.

«Работаем, как и в любом другом клубе. По нашему мнению, должна получиться очень хорошая история. Когда будет известен штаб? В ближайшее время точно будет, до начала общих сборов он будет укомплектован. Здесь надо исходить от главного тренера. Мы должны понимать, что это должны быть иностранцы. Посмотрим, в ближайшие дни что-то будет понятно», — сказал Рубашко «СЭ».

Морено возглавил «Сочи» 15 декабря, 46-летний испанец заключил долгосрочный контракт с российским клубом.

До этого Морено возглавлял сборную Испании, «Гранаду» и «Монако». Также он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы».

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.