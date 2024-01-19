Марадишвили ответил на вопрос об интересе «Балтики» и «Урала»

Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» рассказал об интересе со стороны «Балтики» и «Урала».

«От «Урала» давно был, около полугода уже. Но не договорились по определенным вещам. Виктору Михайловичу [Гончаренко] огромное спасибо за поддержку, мы с ним на связи. Он всегда хорошо работал с молодыми футболистами. Что касается «Балтики», то с Сергеем Николаевичем [Игнашевичем] тоже общались. За пару дней до перехода созвонились, но я сказал, что уже с «Пари НН» все решилось. Пожелали друг другу удачи. Он очень сильный тренер и хороший человек», — сказал Марадишвили «СЭ».

Марадишвили выступает за «Локомотив» с сентября 2021 года. В декабре 2023-го полузащитник перешел в «Пари НН» на правах аренды.

В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей за «Локомотив», в которых забил 1 гол.