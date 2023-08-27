Личка: «Карраскаль и Чавес дадут «Динамо» еще больше качества на поле и создадут конкуренцию»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал подписание полузащитников Хорхе Карраскаля и Луиса Чавеса.

— Я очень рад, что эти игроки приехали в «Динамо». Они нам дадут еще больше качества на поле. Они создадут конкуренцию в команде. Хорхе и Луис дадут нам еще больше в игре, и принесут кубок клубу. Понятно, что это не будет легко, но нужно идти за мечтой, целью. Мы будет к этому стремиться, — сказал Личка.

— На каких позициях будете использовать Карраскаля и Чавеса?

— Хорхе мы можем использовать на позиции восьмерки и на фланге. Он может закрыть четыре позиции. Он может сделать разницу на фланге. Умеет забивать мячи. Что касается Чавеса, что в клубе он играл на позиции опорника. А в сборной он действовал и в роли восьмерки. Он нацелен на борьбу. У меня нет определенной схемы. Нужно научить игроков быть вариативными и находить слабости соперника.

Контракты «Динамо» с Карраскалем и Чавесом рассчитаны на четыре года с опцией продления еще на один сезон.