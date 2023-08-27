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Сегодня, 16:30

Карраскаль — о переходе в «Динамо»: «Жду матчей на лучшем стадионе Москвы»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник Хорхе Карраскаль поделился эмоциями от перехода в «Динамо» из ЦСКА.

— Я очень счастлив находиться в этом клубе. Меня переполняют эмоции. Жду матчей на лучшем стадионе Москвы, — сказал Карраскаль.

— Какие эмоции остались о «Динамо» после игры за ЦСКА?

— «Динамо» — это великий клуб. Матчи против них были сложными и напряженными. Мы очень нравится манера игры этого клуба.

27 августа «Динамо» объявило о подписании с колумбийским футболистом контракта до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Хорхе Карраскаль
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Спартак – Ахмат
 0 : 0
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Пари НН – Ростов
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