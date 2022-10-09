Маричал из «Динамо» не хочет получать российское гражданство по примеру Малкома и Клаудиньо

Уругвайский защитник «Динамо» Маричал в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, хотел бы ли он получить российское гражданство по примеру футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

— Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства, чтобы освободить места для легионеров. Вы хотели бы так же?

— На данный момент нет.

Уругваец перешел в «Динамо» летом 2022 года. Защитник подписал контракт с бело-голубыми до конца сезона-2026/2027.

18 сентября стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея такого поступка — возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.