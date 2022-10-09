Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:47

Маричал из «Динамо» не хочет получать российское гражданство по примеру Малкома и Клаудиньо

Микеле Антонов

Уругвайский защитник «Динамо» Маричал в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, хотел бы ли он получить российское гражданство по примеру футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

— Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства, чтобы освободить места для легионеров. Вы хотели бы так же?

— На данный момент нет.

Уругваец перешел в «Динамо» летом 2022 года. Защитник подписал контракт с бело-голубыми до конца сезона-2026/2027.

18 сентября стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея такого поступка — возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Динамо (Москва)
Николас Маричаль
3
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Локомотив» уволил спортдира Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра
НХЛ заявила, что уже не ждет Россию на Кубке мира. Но не все так просто
СК сообщил о трех погибших в результате ЧП на Крымском мосту
В Запорожской области обстреляли казарму артбригады ВСУ
МИД обвинил США в предоставлении Украине ориентировок по ведению боевых действий
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Кобелев: «Йокановичу нужно дать время, чтобы игроки поняли его философию и тактику»