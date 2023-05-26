Новая девушка Сафонова: «Он ни на что не претендует. Матвей пытался договариваться, но от него хотели только деньги»

Новая девушка голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова Марина Кондратюк высказалась ситуации с бывшей женой вратаря Анастасией Казачек.

Ранее экс-супруга футболиста сообщала, что Сафонов подал иск в суд Краснодара, чтобы двухлетняя дочь проживала с ним. Кроме того, он хочет взыскать с бывшей супруги алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц.

«Не собирается он никого забирать. Он хочет, чтобы давали общаться с дочерью. Это все, за что человек борется. Чтобы Настю обязали не препятствовать общению. За 2 месяца человек 12 раз просил о встрече с ребенком. 12 раз было отказано.

Он ничего не крадет, не отбирает, не претендует на имущество и тем более на 13 тысяч. 1,5 года он только и делал, что договаривался, но все, что от него хотели — это только деньги.

Человек приходит к приставам и говорит, что Матвей ничего не платит, чтобы получить алименты дважды. Просит перед играми сборной запретить выезд из РФ», — написала Кондратюк в соцсетях.

Бывшая супруга Сафонова объявила о расставании с футболистом в октябре 2021 года.