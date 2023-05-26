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Сегодня, 11:03

В «Сочи» назвали вбросом информацию об интересе «Спартака» и «Зенита» к Макарчуку

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Макарчук.
Фото Global Look Press
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об интересе «Спартака», «Зенита» и ЦСКА к защитнику Артему Макарчуку.

«Очень много пишут, опровергать постоянно это не хочется. Мы ничего не получали. Не хочется постоянно комментировать вбросы», — сказал Рубашко «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что на защитника «Сочи» претендуют «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

В текущем сезоне 27-летний россиянин сыграл за сочинский клуб 33 матча, забил один гол и отдал пять результативных передач.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артем Макарчук
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