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Сегодня, 09:15

Марио Фернандес рассказал, что отказался от перехода в «Зенит» после ЧМ-2022

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, что отказывался от перехода в клуб из Санкт-Петербурга зимой 2023 года — после ЧМ-2022 в Катаре.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года, в июне 2022 года футболист объявил о том, что приостанавливает карьеру. Позднее в московском клубе заявляли о «джентльменском соглашении» с Марио, согласно которому игрок не мог перейти в любую другую российскую команду в случае, если решит вернуться в футбол.

«Да, такое соглашение существовало. Это то, чего я и хотел, уезжая в Бразилию — вернуться однажды в ЦСКА. И хотел этого, даже когда возник первыи? интерес со стороны «Зенита» — вскоре после ЧМ-2022. Тогда я ответил: «Во-первых, у меня соглашение с ЦСКА. Во-вторых, клуб, как кажется, во мне заинтересован. Если возвращаться в Россию, то только в ЦСКА». Только позже стало понятно: в реальности ЦСКА отказался от моего возвращения», — приводит Sport24 слова Фернандеса.

Марио Фернандес возобновил карьеру в январе 2023 года и выступал за бразильский «Интернасьональ», в составе которого провел 5 матчей и не отличился результативными действиями.

17 июля «Зенит» объявил о заключении контракта с Фернандесом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на один год. Защитник сыграл за петербуржцев в 11 матчах и не отметился результативными действиями.

Источник: Sport24
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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