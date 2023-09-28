Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:12

Озбилиз: «Если бы вместо Карпина пришел не Гунько, «Спартаку» все равно было бы в это время тяжело»

Озбилиз высказался о работе с Гунько
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз поделился мнением о тренере Дмитрии Гунько.

«Гунько — очень хороший тренер. Хорошо помогает нам в команде и в целом нашему футболу в Армении. Могу о нем сказать только хорошее. Почему он успешен в Армении, но у него не получилось со «Спартаком»? После Карпина у нас в «Спартаке» турбулентное время было. Не было стабильности. Поэтому если бы вместо Валерия Георгиевича пришел не Дмитрий Гунько, а другой тренер, то, думаю, все равно команде было бы в это время тяжело. Здесь неправильно говорить «не получилось». Потому что Дмитрий Иванович сейчас показывает, что он хороший тренер. И может стать еще лучше, поскольку всегда фанатично работает, смотрит и анализирует, что происходит в футболе. И пытается это применить в нашей команде. Я сам многому учусь у него. Поэтому в восторге от работы с ним», — приводит слова Озбилиза «Известия».

Озбилиз выступал за «Спартак» с 2013 по 2015 год. Всего за клуб футболист провел 39 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Гунько был исполняющим обязанности тренера «Спартака» с марта по июнь 2014 года. Под его руководством красно-белые заняли шестое место в РПЛ в сезоне-2013/14.

Источник: https://iz.ru/1580559/aleksei-fomin/posle-karpina-u-nas-v-spartake-turbulentnoe-vremia-bylo
Дмитрий Гунько
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Бузова упала не лед арены в Минске перед матчем «Динамо» — «Ак Барс»
Польша объявила о бойкоте матчей против российских футбольных команд
Лавров обвинил Запад в разрушении территориальной целостности Украины
Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ принесли с собой западные пулеметы
ВС России сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фернандес: «Был бы счастлив еще когда-нибудь поиграть с Головиным»

Марио Фернандес рассказал, что отказался от перехода в «Зенит» после ЧМ-2022