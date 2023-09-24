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Сегодня, 10:46

Масалитин не считает, что «Краснодар» уже можно назвать претендентом на победу в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин высказался об игре «Краснодара» в текущем сезоне.

«Какие-то свои козыри «Краснодар» обозначил. Команда укомплектована, команда может побороться. Насколько хватит на дистанции — думаю, пока рановато давать какие-то авансы, что это будет претендент. Давайте дождемся зимней паузы и посмотрим, как они пройдут этот отрезок. А там уже будет видно. Мы же помним, как «Краснодар» и раньше выдавал хорошие отрезки, а дальше были серии из ничьих и поражений по три-четыре-пять матчей. Выдержат ли они этот психологический груз или не выдержат?» — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

«Краснодар» с 18 очками занимает второе место в РПЛ перед матчем 9-го тура против «Урала». Игра пройдет 24 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

В случае победы «Краснодар» снова возглавит турнирную таблицу чемпионата России.

Источник: «Газета.Ru»
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Краснодар
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