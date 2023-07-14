Масалитин: «У «Зенита» сейчас тоже есть проблемы»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящем матче OLIMPBET Суперкубка России между ЦСКА и «Зенитом».

«У «Зенита» сейчас тоже есть проблемы — сложно сказать, что будет с Венделом, сможет ли восстановиться полностью Клаудиньо к матчу. Кузяев ушел в «Гавр»... Как будет играть «Зенит» в центре полузащиты? Да, ЦСКА продал Медину, но продал за хорошие деньги. Что касается слухов об уходе Карраскаля, то он не является лидером команды. Если он не играет в основе, то зачем держать такого футболиста на скамейке? Иностранца держать в запасе в нынешних условиях не имеет смысла», — цитриует «РБ Спорт» Масалитина.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.