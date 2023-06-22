Масалитин положительно оценил возвращение Фернандеса в ЦСКА

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Валерий Масалитин, выступавший в том числе за московский ЦСКА, прокомментировал возможное возвращение в ЦСКА бразильского защитника Марио Фернандеса, положительно оценив вероятный приход правого защитника.

«Понятно, что возвращение-то хорошее. У болельщиков много воспоминаний о славном периоде Марио, о победах ЦСКА с ним. Что касается игровых характеристик, то надо смотреть, в каком он физическом состоянии. Он там в Бразилии разорвал контракт, непонятно — надо за него платить или не надо. Нужно разбираться», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Фернандес вернется в московский клуб.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В мае прошлого года Фернандес приостановил карьеру. В декабре он на правах аренды перешел в «Интернасьонал». Соглашение было рассчитано до конца этого года, но 32-летний защитник досрочно расторг его в апреле.