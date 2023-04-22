Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

22 апреля, 23:13

Масалитин: «У «Динамо» появилась игра, это самое главное»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«Понимаете, в «Динамо» произошли большие изменения. Пришел новый тренер, у него новые требования, — цитирует «Газета.Ru» Масалитина. — Он приходил в одну команду, пять игроков основного состава затем ушло, пришли люди, которые, к сожалению, не смогли заменить ушедших. Игра разладилась. Моментами они напоминали себя, но это было минут 15-20 в матче.

У каждой команды в этом чемпионате были отрезки: и хорошие, и плохие. У «Динамо», может, закончился этот отрезок плохой, начинается хороший. Появилась игра — это самое главное. Когда появляется игра, то приходит результат. У «Спартака» не выходят два-три игрока, и все, команда становится средней и теряет очки, хотя казалось, что в весенней части они будут конкурировать с «Зенитом». На этом этапе кто проявит себя, покажет хорошую игру, будет моменты свои использовать, тот и займет призовое место".

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков. «Динамо» находится на пятой строчке с 39 очками.

Источник: Газета.Ru
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Громил отель, буянил в Барвихе, кидал ЦСКА. История главного дебошира российского хоккея
Сборная России возвращается на международную арену с флагом и гимном. Что ждать от Боливарианских игр АЛБА?
Глава МВД Турции обвинил США в создании террористического государства
Захарова заявила о высылке более 20 дипломатов ФРГ из России
Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо Мелитополя
Карчаа заявил о планах США омрачить предстоящую церемонию на АЭС «Аккую»
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Майсторовича: «Ошибка не сломает Милана, в «Динамо» доверяют ему»

Радченко заявил, что уровень игроков «Зенита» намного выше, чем у «Динамо»