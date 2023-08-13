Масалитин — о «Динамо» Лички: «Болельщикам нравятся такие игры, но не всем специалистам нравятся такие концовки»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о работе главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Многим болельщикам, конечно, нравятся такие огненные игры, но далеко не всем специалистам нравятся такие концовки. Клуб пропускает очень много голов. Личке потребуется время на перестройку и на приобретение новых кадров», — цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

После 3 матчей «Динамо» с 4 очками занимает восьмое место в РПЛ. В воскресенье бело-голубые сыграют с «Балтикой» в 4-м туре. Начало матча — в 15.00 по московскому времени.