Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:58

Масалитин — о «Динамо» Лички: «Болельщикам нравятся такие игры, но не всем специалистам нравятся такие концовки»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о работе главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Многим болельщикам, конечно, нравятся такие огненные игры, но далеко не всем специалистам нравятся такие концовки. Клуб пропускает очень много голов. Личке потребуется время на перестройку и на приобретение новых кадров», — цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

После 3 матчей «Динамо» с 4 очками занимает восьмое место в РПЛ. В воскресенье бело-голубые сыграют с «Балтикой» в 4-м туре. Начало матча — в 15.00 по московскому времени.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Минспорт рассказал об отъезде из России 67 спортсменов. Много это или мало?
Тяжеловес Пономарев получил страшную травму. Соперник стал его добивать, а теперь клеймит себя за это
ВС России принудительно остановили для досмотра следовавший на Украину корабль
Актриса Лидия Остринская скончалась на 57-м году жизни
«Калашников» разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Захарян приехал на стадион на матч «Динамо» — «Балтика»

Хасанби Биджиев оценил предстоящий матч ЦСКА с «Сочи»