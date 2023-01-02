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Сегодня, 17:04

Массимо Каррера: «У «Спартака» есть шанс на чемпионство, но он зависит не только от ухода Ловрена»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о переходе защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«Ловрен был важным игроком для «Зенита». Все зависит от того, кем его заменят.

Шансы «Спартака» на чемпионство увеличились? У «Спартака» есть шанс, но он зависит не только от ухода Ловрена", — цитирует специалиста Sport24.

Сегодня, 2 января, стало известно о том, что 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Сумма трансфера не уточняется.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-02-karrera-u-spartaka-yest-shans-na-chempionstvo-no-eto-zavisit-ne-tolko-ot-ukhoda-lovrena-iz-zenita
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