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Сегодня, 06:27

Мастерной не собирается покидать «Факел» в случае вылета из РПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник воронежского «Факела» Владислав Мастерной надеется, что клубу удастся сохранить прописку в РПЛ.

«О вылете не думаем, стараемся быть на позитиве, чтобы оставаться в РПЛ. На таблицу не смотрим, если выиграем у «Ахмата», то сохраняем прописку и можно не смотреть туда. Все зависит от нас. Останусь ли в «Факеле» в случае вылета? У меня контракт с клубом до 2025 года. Если клуб ничего не скажет, то я готов играть дальше», — цитирует Metaratings.ru Мастерного.

После 29 туров «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице с 29 очками. В заключительном матче воронежская команда встретится с «Ахматом».

Источник: https://metaratings.ru/news/masternoi-esli-fakel-vyletit-iz-rpl-ya-gotov-dalshe-igrat-v-klube-364984/
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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