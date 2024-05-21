Мастерной не собирается покидать «Факел» в случае вылета из РПЛ

Защитник воронежского «Факела» Владислав Мастерной надеется, что клубу удастся сохранить прописку в РПЛ.

«О вылете не думаем, стараемся быть на позитиве, чтобы оставаться в РПЛ. На таблицу не смотрим, если выиграем у «Ахмата», то сохраняем прописку и можно не смотреть туда. Все зависит от нас. Останусь ли в «Факеле» в случае вылета? У меня контракт с клубом до 2025 года. Если клуб ничего не скажет, то я готов играть дальше», — цитирует Metaratings.ru Мастерного.

После 29 туров «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице с 29 очками. В заключительном матче воронежская команда встретится с «Ахматом».