Билялетдинов: «Локомотив» мог бы бороться за чемпионство, если бы не провальный отрезок после паузы»

Бывший игрок и тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что красно-зеленые могли бы побороться за чемпионство в этом сезоне.

«Если избрать сугубо математический подход, то, конечно, можно сказать, что «Локомотив» мог бы бороться за чемпионство, если бы не провальный отрезок сезона сразу после зимней паузы. Но это лишь сухая математика, в спорте все-таки на ней одной не уедешь. Да и сослагательное наклонение к футболу тоже не особо применимо. Но порассуждать в таком ключе, конечно, можно.

Без сбоев очень мало у кого получается пройти весь сезон. В этом году только, наверное, «Байер» без ошибок выступает. Каждый тренер всегда думает, как продлить хорошую серию и укоротить неудачную. Вполне вероятно, что вообще успешный период у «Локомотива» начался именно после ряда неудачных матчей на старте весенней части чемпионата. Видно, что в команде что-то изменили, поменяли местами, перетряхнули, и сейчас команда очень неплохо идет», — цитирует Legalbet Билялетдинова.

Перед заключительным туром «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков. У лидирующего «Динамо» — 56 очков.