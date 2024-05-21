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Сегодня, 07:16

Гранат: «Дуглас Сантос — один из тех, кто тащит «Зенит»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат считает Дугласа Сантоса из «Зенита» лучшим защитником сезона в РПЛ. Также на награду претендуют Срджан Бабич («Спартак») и Наир Тикнизян («Локомотив»).

«Однозначно отдал бы предпочтение Дугласу Сантосу, человек играет долгое время на очень высоком уровне, с поднятой планки не опускается, плюс он один из лидеров «Зенита». Можно ли сказать, что Дуглас тащит петербуржцев в этом сезоне? Он один из тех, кто тащит «Зенит», — цитирует «РБ Спорт» Гранат.

30-летний Сантос в этом сезоне сыграл 36 матчей за «Зенит», забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-duglas-santos-odin-iz-teh-kto-tashhit-zenit-v-e-tom-sezone/
Владимир Гранат
Дуглас Сантос
Футбол
ФК Зенит
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