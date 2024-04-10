Маурицио Сарри отказался возглавить «Спартак»

Экс-тренер «Лацио» Маурицио Сарри отказался от предложения стать главным тренером «Спартака».

Об этом сообщил колумнист «СЭ» Максим Никитин в эфире подкаста «Премьер-лига несправедливости».

Согласно сведениям Никитина, Сарри обосновал свой отказ договоренностью с руководством «Милана», который он должен возглавить предстоящим летом.

65-летний итальянец в марте покинул «Лацио», который он возглавлял с 2021 года. До этого Сарри тренировал «Ювентус», «Челси», «Наполи» и «Эмполи».

В 23-м туре РПЛ «Спартак» на выезде обыграл «Динамо» — 2:1. После 22 матчей команда Гильермо Абаскаля с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице.