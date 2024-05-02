Митрофанов анонсировал возможную «революционную» реформу Кубка России через год

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об идее через год внести изменения в формат проведения Кубка России.

«Она точно не произойдет в ближайшем сезоне, потому что вопрос нужно глубоко оценивать вместе с титульным спонсором. Более того, дальше должно быть развитие. В следующем сезоне мы фактически начнем продавать Кубок на новый цикл. Если ситуация с еврокубками не изменится, нужно будет об этом задумываться и выстраивать новый формат. Хотим принципиально изменить многие вещи. Там очень много революционных историй. В том числе введение своего отдельного рейтинга, потому что сейчас жеребьевка проводится по рейтингу лиги. Дальше — изменение числа команд, которые выходят в плей-офф. Возможно, другой принцип розыгрыша этого плей-офф», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кубок России во второй раз проводится в новом формате с групповым этапом, верхней и нижней сетками.