Зарема — о Сарри в «Спартаке»: «Пусть еще Клоппу контракт предложат»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о срыве переговоров красно-белых с итальянским тренером Маурицио Сарри.

Ранее колумнист «СЭ» Максим Никитин в эфире подкаста «Премьер-лига несправедливости» сообщил, что итальянский специалист Маурицио Сарри отказался от предложения стать главным тренером московского «Спартака» в случае отставки Гильермо Абаскаля.

«Приглашение Сарри говорит лишь о том, что спортивный директор еще не осознал, куда попал, в какой чемпионат. Даже за большими деньгами тренеры поедут скорее в Саудовскую Аравию, Катар, Дубай. Там хоть и азиатская, но Лига чемпионов. Пусть еще Клоппу контракт предложат, Малышев же болельщик «Ливерпуля». Реальность — будет Черчесов или тренер из женского «Спартака», — сказала Зарема «СЭ».

В 23-м туре РПЛ «Спартак» на выезде обыграл «Динамо» — 2:1. После 22 матчей команда Гильермо Абаскаля с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице.