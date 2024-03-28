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28 марта, 14:27

Майга интересен нескольким клубам ОАЭ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга попал в сферу интересов нескольких клубов ОАЭ. В их числе «Аль-Джазира». Клубы из Эмиратов проявляли интерес зимой и продолжают следить за полузащитником с перспективой на лето. Официальных обращений в «Пари НН» пока не поступало.

В текущем сезоне 29-летний Майга провел за «Пари НН» 21 игру во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

ФК Нижний Новгород
Мамаду Майга
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