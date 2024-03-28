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28 марта, 14:22

Дьяков заявил, что «Спартак» и «Локомотив» будут вести борьбу за третье место РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков считает, что «Спартак» и «Локомотив» не смогут навязать борьбу за чемпионство в РПЛ.

«А кто еще может быть претендентом в борьбе за золото? Не «Локомотив» же или «Спартак». Это очевидно, они будут вести борьбу, может быть, за третье место, на более высокие места они не претендуют. Возможно, переключатся на Кубок и будут ставить на победу в этом турнире», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

После 20 туров в РПЛ лидирует «Зенит», набрав 40 очков. На втором месте идет «Краснодар», отставая на одно очко, «Динамо» (38) — третий.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11629088-dyakov-spartak-i-lokomotiv-budut-vesti-borbu-za-trete-mesto-rpl-na-bolshee-oni-ne-pretenduyut.html
Виталий Дьяков
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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