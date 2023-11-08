Мажич выступил с лекцией о правилах игры для команд «Зенита»

В октябре руководитель судейского корпуса РФС Милорад Мажич выступил с лекцией о правилах игры для команд «Зенита», сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что в этой встрече приняли участие футболисты основы, «Зенита-2», молодежной команды и академии. По информации источника, на встрече Мажич, помимо прочего, рассказывал об обновленных трактовках эпизодов, связанных с вынесением желтых и красных карточек.

Ранее стало известно, что руководитель департамента судейства РФС провел семинары с игроками «Крыльев Советов», «Краснодара», «Спартака» и «Динамо». Подобные мероприятия проходят в рамках ежегодной процедуры лицензирования.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.