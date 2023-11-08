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Сегодня, 18:04

Мажич выступил с лекцией о правилах игры для команд «Зенита»

Алина Савинова
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В октябре руководитель судейского корпуса РФС Милорад Мажич выступил с лекцией о правилах игры для команд «Зенита», сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что в этой встрече приняли участие футболисты основы, «Зенита-2», молодежной команды и академии. По информации источника, на встрече Мажич, помимо прочего, рассказывал об обновленных трактовках эпизодов, связанных с вынесением желтых и красных карточек.

Ранее стало известно, что руководитель департамента судейства РФС провел семинары с игроками «Крыльев Советов», «Краснодара», «Спартака» и «Динамо». Подобные мероприятия проходят в рамках ежегодной процедуры лицензирования.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.

Источник: https://metaratings.ru/news/mazhich-vystupil-s-lekciei-o-pravilakh-igry-pered-komandami-zenita-303481/
Футбол
РФС
ФК Зенит
Милорад Мажич
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