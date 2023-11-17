Семак согласился со словами Миллера после матча с «Краснодаром»: «В концовке были ближе к победе»

Сегодня, 12:15
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).
— Какой главный вывод можете сделать по итогам матча с «Краснодаром»?
— Конечно, с точки зрения результата хотелось победить, но не получилось. Однако второй тайм вышел хорошим.
— После финального свистка хавбек южан Эдуард Сперцян не скрывал, что в концовке «Зенит» имел преимущество. А председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «лев прыгнул, а бык отскочил». Согласны?
— Да, в концовке мы были ближе к победе. Но до первого забитого мяча шла более-менее равная игра.
— Как считаете, почему именно «Краснодар» идет на первом месте? Какой тут главный аспект?
— Тренер и дисциплина — все вместе дает результат.
По итогам первых 15 туров в РПЛ лидирует «Краснодар». На 2 очка от него отстает «Зенит», третьим в таблице располагается «Динамо». Затем идут «Крылья Советов», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».