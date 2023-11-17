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Сегодня, 12:15

Семак согласился со словами Миллера после матча с «Краснодаром»: «В концовке были ближе к победе»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

— Какой главный вывод можете сделать по итогам матча с «Краснодаром»?

— Конечно, с точки зрения результата хотелось победить, но не получилось. Однако второй тайм вышел хорошим.

— После финального свистка хавбек южан Эдуард Сперцян не скрывал, что в концовке «Зенит» имел преимущество. А председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «лев прыгнул, а бык отскочил». Согласны?

— Да, в концовке мы были ближе к победе. Но до первого забитого мяча шла более-менее равная игра.

— Как считаете, почему именно «Краснодар» идет на первом месте? Какой тут главный аспект?

— Тренер и дисциплина — все вместе дает результат.

По итогам первых 15 туров в РПЛ лидирует «Краснодар». На 2 очка от него отстает «Зенит», третьим в таблице располагается «Динамо». Затем идут «Крылья Советов», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».

Сергей Семак. Сергей Семак: «Если хотим взять иностранца за 5-7 миллионов, то россиянин такого же уровня будет стоить для «Зенита» 20»

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Краснодар
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