«Краснодар» удивил Канчельскиса по итогам первого круга РПЛ

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об итогах первого круга РПЛ.

«Краснодар» меня очень удивил по итогам первого круга РПЛ. Это команда-открытие в чемпионате. А разочаровали меня «Сочи» и «Ахмат». А так все остальные идут достаточно ровно. Но это первый круг, и делать сразу какие-то выводы сложно и неправильно. Сами понимаете, что может еще пойти спад, который будет в каждой команде. Только кто-то из этого спада выходит быстро, а кто-то очень медленно и начинаются проблемы. Поэтому будем еще следить за всеми во втором круге», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

По итогам первых 15 туров в РПЛ лидирует «Краснодар». На 2 очка от него отстает «Зенит», третьим в таблице располагается «Динамо». Затем идут «Крылья Советов», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».