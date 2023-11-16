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Сегодня, 18:35

«Краснодар» удивил Канчельскиса по итогам первого круга РПЛ

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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об итогах первого круга РПЛ.

«Краснодар» меня очень удивил по итогам первого круга РПЛ. Это команда-открытие в чемпионате. А разочаровали меня «Сочи» и «Ахмат». А так все остальные идут достаточно ровно. Но это первый круг, и делать сразу какие-то выводы сложно и неправильно. Сами понимаете, что может еще пойти спад, который будет в каждой команде. Только кто-то из этого спада выходит быстро, а кто-то очень медленно и начинаются проблемы. Поэтому будем еще следить за всеми во втором круге», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

По итогам первых 15 туров в РПЛ лидирует «Краснодар». На 2 очка от него отстает «Зенит», третьим в таблице располагается «Динамо». Затем идут «Крылья Советов», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».

Источник: Metaratings.ru
Андрей Канчельскис
РПЛ
ФК Краснодар
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