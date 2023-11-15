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Сегодня, 21:45

Кормильцев считает, что «Краснодар» будет бороться за чемпионство в РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев поделился мнением о борьбе за лидерство в РПЛ.

«Мне кажется, уже давно понятно, что «Краснодар» в этом сезоне хочет бороться за чемпионство. И предстоящие три игры будут в этом плане очень важны. Потом — зима, возможное усиление. Но то, что «Краснодар» готов бороться, это видно. Тут еще многое зависит от «Зенита» — как его легионеры будут себя чувствовать, будет ли у них желание опять что-то доказывать», — цитирует Кормильцева «РБ Спорт».

После 15 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 32 очками. «Зенит» набрали 30 очков и занимают 2-е место.

Источник: РБ Спорт
Сергей Кормильцев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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