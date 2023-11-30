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Сегодня, 13:32

Тикнизян высказался о конфликте с Фассоном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наяир Тикнизян прокомментировал конфликт, который произошел у него с Лукасом Фассоном во время матча с «Ахматом».

«Реакция Фассона показывает, что он и я заряжены на результат. Нас категорически не устраивает, на каком месте мы находимся, в наших домашних играх должна быть гарантия стопроцентных побед. С «Ахматом» Фассон был одним из лучших игроков на поле, он очень много страховал меня, подключался к атакам и развивал их, хорошо играл на стандартах. Спустя пять минут после этой стычки, когда был стандарт, я подошел к нему, мы пожали руки и улыбнулись. В раздевалке я перед ним во второй раз извинился, он мне сказал: «Ничего страшного, понимаю». Никаких конфликтов или негативных моментов нет. Никто из тренерского штаба или команды ничего плохого не сказал, потому что все понимают — это не равнодушие, а чрезмерное желание. Я уверен, что лучше так, чем когда команда выглядит обреченной и всем наплевать на то, что происходит на поле», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

В первом тайме встречи между игроками случился конфликт после одного из эпизодов у ворот хозяев. Тикнизян и Фассон столкнулись лбами и обменялись несколькими репликами, после чего разошлись.

Источник: https://metaratings.ru/news/tiknizyan-o-stychke-s-fassonom-ego-reakciya-pokazyvaet-chto-my-oba-zaryazheny-na-rezultat-310581/
Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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