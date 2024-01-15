Медведев в разговоре с Клаудиньо изобразил оскорбительный жест в адрес «Спартака»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев изобразил оскорбительный жест в адрес «Спартака» в разговоре с полузащитником команды Клаудиньо.

«Зенит» выложил видео, в которое попал фрагмент разговора Медведева с Клаудиньо, на своем Youtube-канале. Сейчас видео уже скрыто.

«Как дела? Ready (англ. готов)? «Спартак»?» — спросил Медведев у бразильца и изобразил оскорбительный жест.

«Зенит» на своем поле примет «Спартак» в первом туре после завершения зимнего перерыва в РПЛ. Матч пройдет 1-3 марта.

После 18 туров сине-бело-голубые с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице. «Спартак» (30 очков) идет пятым.