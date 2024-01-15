Медведев объяснил, что должен сделать Клаудиньо со «Спартаком»: «А вы что подумали?»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» объяснил свое наставление полузащитнику сине-бело-голубых Клаудиньо.

«Что должен сделать Клаудиньо со «Спартаком»? Два забить, один отдать. А вы что подумали? Каждый понимает в силу своей испорченности», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее «Зенит» выложил видео, в которое попал фрагмент разговора Медведева с Клаудиньо, на своем Youtube-канале. Сейчас видео уже скрыто. На нем Медведев изобразил оскорбительный жест в адрес «Спартака» в разговоре с полузащитником команды Клаудиньо.

«Зенит» на своем поле примет «Спартак» в первом туре после завершения зимнего перерыва в РПЛ. Матч пройдет 1-3 марта.