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Сегодня, 13:17

Мележиков рассказал об адаптации спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта

Антон Иванов
Микеле Антонов

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как проходит адаптация спортивного директора команды Пола Эшуорта.

— Как проходит адаптация Эшуорта?

— Работает. У него спросите. Не общается? Значит пока не о чем говорить.

— Когда приходил Каттани, была пресс-конференция.

— Вы считаете, что это абсолютно правильная линия поведения? Я считаю, что нужно акцентироваться на работе и на результате, а потом, когда есть какие-то результаты положительные или отрицательные, их надо как-то комментировать.

— То есть «Спартак» переосмыслил политику открытости? Когда Каттани приходил, пресс-конференция была.

— Это было желание Каттани. Сейчас не будет пресс-конференции Эшуорта. Приведите мне примеры, где спортивные директора делают пресс-конференции, за исключением «Локомотива».

52-летний англичанин был назначен новым спортивным директором «Спартака» в конце сентября. Ранее он работал в «Астане», «Ростове», «Брайтоне» и в других клубах.

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