Мележиков рассказал об адаптации спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта

Сегодня, 13:17
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как проходит адаптация спортивного директора команды Пола Эшуорта.
— Как проходит адаптация Эшуорта?
— Работает. У него спросите. Не общается? Значит пока не о чем говорить.
— Когда приходил Каттани, была пресс-конференция.
— Вы считаете, что это абсолютно правильная линия поведения? Я считаю, что нужно акцентироваться на работе и на результате, а потом, когда есть какие-то результаты положительные или отрицательные, их надо как-то комментировать.
— То есть «Спартак» переосмыслил политику открытости? Когда Каттани приходил, пресс-конференция была.
— Это было желание Каттани. Сейчас не будет пресс-конференции Эшуорта. Приведите мне примеры, где спортивные директора делают пресс-конференции, за исключением «Локомотива».
52-летний англичанин был назначен новым спортивным директором «Спартака» в конце сентября. Ранее он работал в «Астане», «Ростове», «Брайтоне» и в других клубах.